Hat müzayedesinin geliri Gazze’ye

HAT sanatı severlerin ve koleksiyoncuların bağışladığı eserlerle düzenlenen müzayedede 17 milyon TL gelir elde edildi, elde edilen gelirin tamamı Ramazan ayı öncesi ulaştırılmak üzere Gazze'de faaliyet gösteren yardım kuruluşlarına bağışlandı. Hamit Aytaç, Hasan Çelebi, Davut Bektaş, Abdurrahman Depeler, Ahmet Koçak, İbrahim Şengül, Ferhat Kurlu, Arif Özdem, Mustafa Parıldar gibi birçok önemli hattatın eseri 'Vakit Gazze için infak vakti' ismi ile online olarak düzenlenen 3 müzayedede satışa çıktı. İlginin büyük olduğu müzayedede 270 eser, sanat ve hayırseverlerin beğenisine sunuldu. Satıştan elde edilen 17 milyon TL Hak İnsani Yardım Derneği aracılığı ile Gazze'ye bağışlandı.