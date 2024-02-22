‘Hayatla Barış’ın galası yapıldı

Türkiye'nin gururu, Barış Telli'nin gerçek hayat hikayesinden yola çıkılarak sinemaya uyarlanan, Ampute Futbol Milli Takımı oyunculuğuna ve ardından da Avrupa şampiyonluğuna uzanan mücadele dolu yılları kapsayan 'Hayatla Barış' filminin gala gecesi gerçekleştirildi.

Taner Ölmez'in Barış Telli'yi canlandırdığı filmin muhteşem oyuncu kadrosunda Nazan Kesal, Bülent İnal, Gürkan Uygun, Gurur Çiçekoğlu ve Devrim Kabacaoğlu yer alıyorlar. Filmi izleyenler arasında Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, Orhan Gencebay-Sevim Emre gibi isimler de vardı. Gösterim öncesi sporcu Barış Telli, "Bu filmin gelecek nesillere bir umut ışığı olarak sizlerle buluşmasının heyecanını yaşıyorum. İnşallah nesilden nesle aktararak, herkese örnek bir hikaye olur" dedi