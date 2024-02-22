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Haberler Sarmaşık ‘O gece benim doğum günümdü’

‘O gece benim doğum günümdü’

HABER MERKEZİ
‘O gece benim doğum günümdü’
UZUN süredir kanser tedavisi gören bir dönemin en ünlü oryantali Tanyeli, katıldığı bir programda yaşadığı süreci anlattı. Tanyeli, "En son bir akademide ders veriyordum, hastalandığımı öğrendiklerinde kovdular. En çok da o zaman sigortaya ihtiyacım vardı. Ardından benim için bir moral gecesi düzenlendi. Bu bir bağış gecesi değil, benim doğum günümdü. Söylenildiği gibi rakamlar yok" dedi. O gün üzüldüğü şeyler olduğunu da dile getiren Tanyeli şöyle söyledi: "Fatih Ürek 'Hırslı, masa masa dolaştı' dedi bana. Kötü niyetli değildi ama ben bu aralar çok hassasım, o yüzden üzülüyorum. Sağlık Bakanlığı da sahip çıktı bana. Allah razı olsun devletimizden, hükümetimizden."
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