Spordan sonra kasları proteinle besleyin

Yoğun bir spordan sonra kas depolarımız takviyeye ihtiyaç duyar. Spor sonrası özellikle ilk 30 dakika içerisinde protein alımı, kasların beslenmesine önemli derecede yardımcı olacaktır. Tavuk göğsü veya hindi eti, balık, süzme peynir, barbunya, yumurta, yoğurt, yemişler (fındık, fıstık, badem, kabak çekirdeği) bu ihtiyacı karşılayacak besinler arasında yer alır. Bunların yanı sıra yulaf, mercimek ve protein barları da tüketilebilir. Vücut kütlenize ve yaptığınız spora göre ihtiyacınız olan protein miktarını öğrenmekte fayda var.