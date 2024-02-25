Ajda’nın bilet fiyatları dudak uçuklattı

Yaz ayından bu yana omuz ağrısı çeken Türk Pop Müziği'nin usta ismi Ajda Pekkan, yoğun konser programının ardından ameliyat olmuştu. Başarılı kariyeri ve sahne tarzlarıyla çok konuşulan Ajda Pekkan, kariyerinin ilk stadyum konserini vermek için kolları sıvadı.

SAHNEDE YILDIZLAR GEÇİDİ OLACAK

Yeni sezon konserlerinin hazırlıklarına şimdiden başlayan Süperstar, 12 Haziran'da Beşiktaş JK'nın TÜPRAŞ Stadyumu'nda sahne alacak. 'Ajda ve Arkadaşları' adlı konserde ünlü sanatçıya, Selda Bağcan, Nilüfer, Kenan Doğulu, Sıla, Edis, Cem Adrian, Mabel Matiz gibi birçok isim düetleriyle eşlik edecek.

Merakla beklenen konserin biletleri de satışa çıktı fakat uçuk fiyatlarıyla sosyal medyada gündem oldu.

Satışa çıkan biletlerden en ucuzunun 700 TL, en pahalısının da 15 bin TL olması dikkat çekti. Instagram hesabından vereceği konserin heyecanını paylaşan Ajda Pekkan, "Uzun soluklu kariyerimde bir ilk olması bakımından da Beşiktaş Stadyumu konserini çok önemsiyorum ve büyük heyecan içinde hummalı bir hazırlık sürecindeyiz. Hepimiz için unutulmaz bir hatıra hafızalardan silinmeyecek bir gece olması dileğiyle" dedi.