Diva İzmir’i salladı

Türk müziğinin Divası Bülent Ersoy, geçtiğimiz günlerde İzmir'de büyük bir konser verdi. Hayranları tarafından büyük bir ilgiyle karşılanan Diva, konuşmalarıyla seyirciyi güldürdü. Öte yandan Bülent Ersoy, şimdiye kadar hit olmuş şarkılarını söyledi. Muhteşem performansı ve özel olarak hazırlanan sahnesi de fazlasıyla beğeni aldı. Diva Bülent Ersoy, İzmirlilere unutamayacağı bir gece yaşattı.

KIYAFETİ İLGİ ÇEKİCİ

Gecenin en dikkat çekici detaylarından biri, ünlü modacı Tolga Çam imzasını taşıyan 3,5 metre kuyruklu beyaz straplez elbisesi, beyaz güllerden oluşan kap'ı ve başındaki beyaz gül şapkası ile Fransız tül vualetiydi. Farklı bir uyuma imza atan Ersoy, yine dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.