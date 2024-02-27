Üç tenordan unutulmaz bir gece

İzmir önceki akşam özel bir konsere ev sahipliği yaptı. Limak Vakfı tarafından sanata destek amacıyla kurulan Limak Filarmoni Orkestrası, her yıl düzenlediği geleneksel yeni yıl konserleri kapsamında İzmir'de sahne aldı. Orkestra Şefi Francesco Di Mauro eşliğinde, Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde gerçekleşen konserde, Limak Filarmoni Orkestrası, dünyaca ünlü tenorlar Murat Karahan, Ramon Vargas ve Rame Lahaj'la birlikte seyircilere keyifli anlar yaşattı.

BÜYÜK ALKIŞ ALDILAR

Üç tenor, sahne performansları ve sesleriyle salonu büyüleyerek, izleyicilere müzik ziyafeti sundu. İki saatten fazla süren konserde, muhteşem performansı ve geniş repertuarıyla izleyicilerden büyük alkış alan Orkestra, klasik eserlerin yanı sıra Zeki Müren'in en sevilen şarkılarından 'Yaralı Gönül' ve Sezen Aksu'nun 'Biliyorsun' opera uyarlamaları ile de izleyenleri coşturdu. Konseri iş, sanat ve medya dünyasından pek çok kişi izledi. Limak Filarmoni Orkestrası, yeni yıl konserlerinin sonuncusunu 27 Şubat Salı günü, Congresium Ankara'da verecek.