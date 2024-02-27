Yasmin acı gerçeği öğrendi

Yapımcılığını NGM'nin üstlendiği atv'nin sevilen dizisi Kardeşlerim'de yine heyecan dolu gelişmeler yaşandı. Dizi, son bölümüyle hem ekranlarda hem de sosyal medyadaki başarısını sürdürmeye devam etti. Cansu ve annesinin gelişi Aybike ve Oğulcan'ı şoke ederken evde de huzur kalmaz. Ancak durumdan şüphelenen ikili, gerçek kardeşleri olup olmadıklarını öğrenmek için DNA testi yaptırırlar. Tolga'dan şüphelenen Yasmin, bilgisayarını alır. Ayaz'ın yardımı ile Tolga'nın sildiği videoyu bulur ve gerçekleri öğrenir. Akif ise Süreyya ile baş başa yemek planlar. Ancak Süreyya, hem kendini hem Nebahat'i idare etmesine kızar ve o akşam çektikleri samimi fotoğrafı Nebahat'e gönderir.