İzmir Moda Haftası’nda renkli başlangıç

Bu yıl 10. kez gerçekleştirilen IFW-İzmir Fashion Week, açılış gününde konuklarını ve moda severleri 3 güzel defileyle karşıladı. Salute Group ana sponsorluğunda, İzmir Ticaret Odası ve İzmir Moda Tasarımcıları Derneği'nin destekleriyle, Hyatt Regency İzmir İstinyePark'ta düzenlenen organizasyonun ilk gününde, Melissa Yılmaz, Nur Karaata ve Yiğit Eryendi'nin solo defileleri yer aldı. Yoğun bir izleyici kitlesinin katıldığı etkinliğin en dikkat çeken ismi ise günün final defilesini yapan Yiğit Eryendi oldu. Normalde gelinlik tasarımcısı olan Eryendi, 50 parçadan oluşan 'Y 4 You' adını verdiği enerjik bir koleksiyonu izleyiciyle buluşturdu.