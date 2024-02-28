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Nermin Bezmen: Sabaha kadar sohbet ettik

HABER MERKEZİ
Nermin Bezmen: Sabaha kadar sohbet ettik
YEŞİLÇAM'ın ünlü oyuncusu Tolga Savacı, önceki gün hayatını kaybetti. Kalp krizi sonucu aramızdan ayrılan sevilen oyuncunun eşi Nermin Bezmen, Savacı'nın ardından şunları söyledi: "Hayatımın en kötü günlerini yaşıyorum. Öğlene doğru vefat etti. Eşimin vasiyeti üzerine Amerika'da defnedeceğiz. Tören cumartesi günü olacak. Yüreğim yangın yeri. Ölmeden önce sabaha kadar sohbet ettik. Sanki gideceğini biliyormuş gibi bana 'Seni hayatımda hiç kimseyi sevmediğim kadar çok sevdim, seviyorum ve hep seveceğim' dedi. İnce düşünceli, hassas, kırılgan tabiatı bu devirde onun için çok yorucuydu."
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