Ayların değil yılların birincisi

atv, Türkiye'nin en çok izlenen televizyon kanalı olma unvanını son 8 yıldır elinden bırakmıyor. Birinciliğini sürdüren atv, 2024'ün şubat ayında da en çok izlenen televizyon kanalı oldu.

30 yıldan beri imza attığı ilklerle, televizyon izleyicisinin tutkunu olduğu dizileriyle, reyting rekorları kıran programlarıyla Türk televizyon tarihine damgasını vuran, pek çok ilke imza atan televizyon kanalı olmaya devam ediyor. Reyting rekorları kıran dizi ve programlarıyla yılların birincisi olan atv, Şubat ayında Tüm Gün - Tüm Kişiler ve Tüm Gün - 20+ABC1 kategorilerinde aldığı izlenme oranlarıyla birinci oldu.