Oyunları iptal oldu

Sosyal medyada yarattığı tartışmalarla çok konuşulan Berna Laçin, 'Acil açıklama' başlığıyla bir paylaşımda bulundu. Yaptığı paylaşımla bir an önce ameliyata alınması gerektiğini, hatta yürümesinin bile yasaklandığını açıkladı. Laçin, yaptığı paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Bu akşam tek kişilik oyunumu oynayacaktım. Ardından 7 Mart İzmir ve 8 Mart Bodrum sahnesini "Hayal Satıcısı" oyunumla açacaktım. Acilen ortaya çıkan ve yürümemin dahi yasaklandığı bir omurilik sorunum nedeni ile çok acil ameliyata girmek zorundayım.Tüm seyircilerden çok özür diliyorum."

'KUL KURAR KADER GÜLER'

İzmir'deki oyununu da iptal eden oyuncu, geçtiğimiz sene ayağında oluşan bir sorundan dolayı ameliyat olmuştu. Ameliyat sonrasında da paylaşım yapan Berna Laçin, bu seferki paylaşımını 'Kul kurar kader gülermiş' diyerek yaptı.