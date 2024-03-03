Iris Apfel, hayatını kaybetti

Abartılı kıyafetleri, kocaman gözlükleri, görkemli kolyeleri ve bilezikleri ile tanınan, 102 yaşındaki influencer Iris Apfel'in ölüm haberi bütün hayranlarını üzdü. Iris Apfel'in bir sözcüsü Cuma günü New York Times'a Florida, Palm Beach'teki evinde öldüğünü doğruladı fakat ölüm nedenini açıklamadı. Apfel aynı zamanda süslü kıyafetleri nedeniyle dünyanın en etkileyici yaşlısı seçilmişti.

MODELLİK SÖZLEŞMESİ İMZALADI

100. doğum gününde Iris Apfel, bir röportajında şöyle söylemişti: "100 harika yuvarlak bir sayı. Şimdiden bir sonraki 100'ü sabırsızlıkla bekliyorum." Iris Apfel, hayatının sonlarına kadar sosyal medya ünlüsü olmadı. Ama son birkaç yılda sosyal medya hesabında üç milyon takipçisi oldu. Moda ve stil hakkında konuştuğunda 215 bin takipçisi onu dinledi. Iris Apfel, 84 yaşındayken süslü bilezikleri ve kolyeleriyle tanındığı için mücevher koleksiyonunu sundu ve bir anda ünlü oldu. Apfel, "Hayatım boyunca tutkularımın peşinden gittim. Biraz da şans vardı. Ama hiçbir zaman bir yıldız olmak istemedim" dedi. 97 yaşında New Yorker, Kate Moss ve Gigi Hadid gibi süper modelleri temsil eden IMG ajansıyla bir modellik sözleşmesi bile imzaladı.

'EŞİMİ ÖZLÜYORUM'

EŞİYLE birlikte tekstil şirketini kuran ve dünya çapında başarı elde eden Iris Apfel, restorasyon çalışmalarında uzmanlaştı. 100 yaşındayken ölen eşi ile ilgili olarak şunları söyledi: "70 yıldır büyülü bir ilişkimiz var. Onu çok özlüyorum ve her yattığımda onunla konuşuyorum."