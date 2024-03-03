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Haberler Sarmaşık Özkan Çelik’e ölüm tehdidi

Özkan Çelik’e ölüm tehdidi

HABER MERKEZİ
Özkan Çelik’e ölüm tehdidi

ÜNLÜ türkücü İbrahim Tatlıses'in vurulmasıyla ilgili sahnede espri yapan Özkan Çelik, kimliği belirsiz kişilerden ölüm tehditleri aldı. Şakası başına dert açan komedyen, hukuki süreç başlatmak için harekete geçti. Çelik, sahneye çıktığı mekânda 13 yıl önce yaşanan silahlı saldırıyla ilgili espri yaptı.

Söz konusu videoda; "İbrahim Tatlıses keleşle vuruldu, ölmedi. Kimse tetikçinin hayal kırıklığından bahsetmiyor! İşini düzgün bir şekilde yapmanın gururuyla eve gidiyorsun, açıyorsun ölmemiş. Bu daha büyük bir dram yani" ifadeleri yer alıyor. Özkan Çelik, "Sıra bende mi gerçekten? Ayrıca 'İbo'nun selamı var' niye yazıyorsun? Hukuki süreç başlatıyorum" ifadelerini kullandı.

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