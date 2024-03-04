Akdeniz diyeti ile hastalıklara direnin

Uzmanlar, beslenmede Akdeniz diyeti uygulamanın çeşitli nörolojik hastalıkların meydana gelişinde kritik rolü olduğunu söylüyor. Nörolog Nigar Ahmadova, "Akdeniz diyeti, tekli doymamış/ doymuş yağ oranının yüksek olduğu, zeytinyağı ya da diğer bitkisel yağlarının tercih edildiği zengin bir diyettir. Bu diyette, haftalık balık tüketiminin artırılmasını, kırmızı et ve et ürünlerinin tüketimin azaltması teşvik edilir. Süt ve süt ürünlerinin orta derece tüketimi önerilirken, tatlandırıcı içeren içeceklerden uzak durulması istenir. Akdeniz diyetinin yanında nörolojik hastalıklardan korunmak için mümkünse en az haftanın 3 günü yürüyüş yapılmasını öneriyorum" ifadelerini kullandı.