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Haberler Sarmaşık Türk mücevherlerine yoğun ilgi

Türk mücevherlerine yoğun ilgi

HABER MERKEZİ
Türk mücevherlerine yoğun ilgi
Mücevher İhracatçıları Birliği Türk Hava Yolları ile işbirliği yaparak Avustralya'dan gelen fenomenleri İstanbul Nuruosmaniye ve Kapalıçarşı'da ağırladı. Sektörün uluslararası alanda tanıtılmasına önem ve öncelik veren Mücevher İhracatçıları Birliği, Avustralya'nın ünlülerine Kapalıçarşı turu yaptırdı. Gezilerine Nuruosmaniye'den başlayan 16 Avustralyalı fenomen Sevan Bıçakçı'nın eşsiz tasarımlarını yakından inceleyerek kıymetli tasarımlardan bazılarını deneyimlediler. Kapalıçarşı'da esnaf ziyareti yapan misafirler çarşıya hayran kaldı. Fenomenler tarihi yerlerde bol bol fotoğraf çekerek Türk kültürünün ve Türk mücevherinin tanıtımına katkıda bulundular.
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