Tokatlanmış yanak sendromuna dikkat

Özellikle çocuklarda yaygın olarak görülen, ömür boyu bulaşma sağlayan Parvovirüs B19'a karşı uzmanlar alarm verdi. Halk arasında "tokatlanmış yanak sendromu" olarak da bilinen hastalık, 'Parvovirüs B19' enfeksiyonunun neden olduğu bir çocukluk çağı hastalığıdır. Yetişkinleri de etkileyebilen bu hastalık yaygın olarak çocukluk çağında özellikle de okul çağındaki çocuklarda görülen bir bulaşıcıdır. Çoğunlukla zararsız olarak görülen bir viral enfeksiyon olan beşinci hastalık 5 ila 15 yaş aralığındaki okul çağındaki çocuklarda daha yaygın olarak görülür. Kız çocuklarında erkek çocuklarına kıyasla daha sık görülen bu hastalık; genel olarak yanaklarda kızarıklıkla kendini gösteren, döküntülü ve genellikle hafif seyirli olarak kendisini gösterir. Yanaklarda görülen kızarıklık, yüzde başlayan döküntü ve dalgalı cilt görünümü, hastalığın belirgin özellikleridir.