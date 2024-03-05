Ünlü isimlerden D&R buluşması

D&R, bu sene de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel; kültür, sanat ve müzikle dolu üç gün sürecek bir program hazırladı. Yazar ve müzisyen Kürşat Başar, futurist Ufuk Tarhan ve oyuncu-yazar Başak Sayan "Kadınlar Gününe Özel Buluşmalar" programında D&R'ın konukları olacak. Kültür, sanat ve eğlence dünyası D&R, imza günü, söyleşi ve müzik dinletileriden oluşan, birbirinden ünlü isimleri konuk ettiği eşsiz bir programla kadınlar gününü kutluyor. Yazar, gazeteci ve müzisyen Kürşat Başar, 6 Mart Çarşamba günü saat 15.00'te, Türkiye'nin tek futuristi Ufuk Tarhan 7 Mart Perşembe günü saat 16.00'da ve yazar Başak Sayan, 8 Mart Cuma günü saat 16.00'da D&R İstinyePark'ta okurları için imzalayacak.