Ekol Sağlık Grubu’ndan 17. yaş gururu

Ekol Hastanesi, 17. kuruluş yıldönümünü Kaya İzmir Thermal & Convention'da düzenlenen geceyle kutladı. 2007 yılında ilk hasta kabulüne başlayan Ekol Hastanesi'nin kuruluş yıldönümüne camiadan önemli isimler katıldı.

Ekol Hastaneleri Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Baz, "Her yıl bünyemize birkaç branş ekledik. En son kadın hastalıkları ve doğum, kalp damar cerrahisi ve anjiyo bölümleri ile branş sayımızı yükselttik. Bunların yanı sıra Da Vinci Robotik Cerrahi dönemine başladık. Artık birçok alanda ameliyatlarımızı robotla yapıyoruz. Kalp damar cerrahisi ünitemizde by-pass ameliyatlarını, son derece yetkin profesör, doçent ve uzman kadrolarımızla gerçekleştiriyoruz. Ayrıca sağlık turizmi açısından İzmir genelinde İngiltere, İrlanda, Almanya, Hollanda, Ortadoğu, Arap Ülkeleri, Kanada ve ABD başta olmak üzere yurt dışından en çok hasta ağırlayan kurum biziz" ifadelerini kullandı.

MENEMEN MÜJDESİ VERDİ

"Ekol Sağlık Grubu olarak Balçova'da Ekol Balçova Tıp Merkezi, daha sonra Menemen Sada Hastanesi'ni bünyemize katarak yatırımlarımıza devam ettik" diyen Mehmet Baz, "Yakında yeni Sada Hastanesi'nin 35 bin metrekarelik alanda devam eden inşaatını tamamlayacağız. Böylece Ekol kalitesini İzmir'in kuzeyine de götüreceğiz. Hastanelerimizin bugüne gelmesine katkı sağlayan tüm meslektaşlarıma ve çalışanlarımıza teşekkür ediyorum. Hedefimiz, halkımızda yarattığımız güven duygusunun bilinciyle, hasta memnuniyetini artırarak kaliteden ödün vermeden tüm branşlarda sağlık hizmeti vermeyi sürdürmek" dedi. Konuşmanın ardından Opr. Dr. Mehmet Baz ve eşi Figen Baz, 17. yıl pastasını çalışanlarıyla birlikte kesti.

YENİ NESİL DEVRALIYOR

OĞULLARI Sami Baz ve Av. Salih Baz'ın kısa zamanda bayrağı devralacaklarını da dile getiren Op. Dr. Mehmet Baz, "Sami İngiltere'de ekonomi ve yönetim alanında master yaptı ve ABD Harward Üniversitesi'nde owner/president (sahiplik ve patronluk) alanında öğrenimini tamamladı.

Salih ise İzmir Ekonomi Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdi ve Koç Üniversitesi'nde Yönetim ve Finans alanında yüksek lisans yaptı. Ayrıca İngiltere'den Universty Collage London (UCL) sağlık kurumları işletmeciliği yüksek lisansını tamamladı. Artık Baz ailesinin ikinci nesli de bayrağı devralmaya hazır" notunu paylaştı.