Temiz enerji sektöründe kapsamlı hizmet

Solart Mimarlık ve Enerji Çözümleri'nin kurucuları elektrik mühendisi Muammer Kabaçam ve mimar Gülçin Kabaçam Öçel ile satış pazarlama müdürü Emre Öçel'in önderliğinde faaliyete geçen Solart'ın açılışı önceki gün Urla'da gerçekleşti.

Açılış kokteyline inşaat, enerji, iklimlendirme sektörlerinin önde gelen firma sahipleri ile seçkin mimarlardan oluşan davetli topluluğu katıldı.

KONUT VE TİCARİ YAPI UYGULAMALARI

İçerisinde showroom, güneş enerjisi montaj sistemi uygulamalı eğitim alanı, toplantı salonu ve ofislerin yer aldığı toplam 600 metrekarelik mağaza, pazar hariç her gün 09.00 ile 18.00 saatleri arasında faaliyetini sürdürecek.

Muammer Kabaçam, firma bünyesinde güneş panelleri ve enerji sistemleri, enerji tasarruflu aydınlatma sistemleri, elektrikli araç şarj istasyonu çözümleri, iklimlendirme çözümleri ve ısı pompası gibi enerji verimliliğini artıran ürünlerin yanı sıra kişiselleştirilmiş ve projeye özel mobilyalar, mermer ve doğal taşlardan iç mekan dekorasyon ürünleri ile dış cephe uygulamalarının da yer aldığını söyledi.

Öte yandan Kabaçam şöyle söyledi: "Solart aynı zamanda mimarlık ve mühendislik çözümleri sunan bir firmadır."