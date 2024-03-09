Estetiği abartanlara büyük taş attı

Ünlü şarkıcı Demet Akalın, önceki gün İstinyePark'ta görüntülendi. Arkadaşlarıyla birlikte kahve içmeye geldiğini söyleyen Akalın, "Vallahi çok yorgunum bir kahve içip eve gideceğim" dedi. Yaklaşık 2 saat AVM'de kalan ünlü şarkıcı, hem TV programı hem de sahnelerin kendisini yorduğunu fakat bu işi yapmaktan büyük keyif aldığını söyledi. Ünlü isimlerin sosyal medyadaki filtreli pozlarına gelen eleştirileri değerlendiren Akalın, "Hepimiz yapıyoruz bunda kötü bir şey yok ama kendini tanınmayacak duruma sokanları da anlamıyorum. Allah akıl fikir versin" dedi.