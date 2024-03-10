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Haberler Sarmaşık Denizli’de sevgi seli

Denizli’de sevgi seli

Denizli Büyükşehir Belediyesi’nin Üreten Kadınlar Festivali’nin onur konuğu olan Türk sinemasının efsane ismi Türkan Şoray’ı görmek isteyen hayranları, izdihama neden oldu.

SEBAHATTİN ALP
Denizli’de sevgi seli

Usta sanatçı Türkan Şoray, Denizli'de Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi'nde bir söyleşi gerçekleştirdi. Ünlü ismin etkinliğine Denizlililer adeta akın etti. Hayranlarıyla buluşan Türkan Şoray, gördüğü sevgi seli karşısında oldukça duygulandı.

"DAHA GENÇ HİSSEDİYORUM"

Sinemamızın önemli figürlerinden Türkan Şoray ile fotoğraf çektirmek isteyenler izdihama neden oldu. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'ın çiçekle karşıladığı ünlü sanatçı, kendisine gösterilen ilgiden duyduğu mutluluğu dile getirdi. Salonu dolduran binlerce Denizlili ile sohbet eden Şoray, "Sizlerle beraber olduğum zaman kendimi çok genç, enerjik ve hayata bağlamış hissediyorum. Bana bu mutluluğu yaşattığınız için hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Tüm Denizli'yi sevgiyle kucaklıyorum" dedi. Sinemanın Sultanı, salonda olduğu kadar, salon dışında da hayranlarına imza dağıtıp bol bol fotoğraf çektirdi.

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