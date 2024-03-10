Eröz Otomotiv Audi Twin Cup 2024’te Türkiye 1’incisi oldu

Audi AG tarafından 2005 yılından beri düzenlenen Audi Twin Cup 2024 Round 1 & 2 sıralamasında İzmir'de 15 yıldır faaliyet gösteren Audi Eröz Otomotiv, Türkiye 1'incisi oldu. Eröz Otomotiv Haziran ayında yapılacak Audi Twin Cup Dünya Yarı Finali'nde 27 ülke arasında Türkiye'yi temsil edecek. Eröz Otomotiv tarafından elde edilen bu başarı, düzenlenen akşam yemeği ile kutlandı. 38 Eatery Restoran'da düzenlenen kutlama yemeğine Eröz Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı Hayati Eröz, Eröz Otomotiv çalışanları ve çok sayıda davetli katıldı. Gecede yarışmada başarı elde eden personele Yönetim Kurulu Başkanı Hayati Eröz ve Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Kara tarafından teşekkür plaketi takdim edildi.

"ÇOK BÜYÜK BİR AİLEYİZ"

Gecede çalışanlarına hitaben konuşma yapan Hayati Eröz, "Bu gece çok özel. Çok büyük bir başarı elde ettik. Bu başarıda emeği geçen tüm arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Biz Eröz Otomotiv olarak büyük bir aileyiz. Her geçen gün artarak devam eden başarılarınız için hepinize teşekkür ediyorum. Haziran ayında yapılacak olan dünya şampiyonasında bu başarılarınızın devamını diliyorum" dedi.

"SIKI BİR ŞEKİLDE ÇALIŞIYORUZ"

Eröz Otomotiv Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Kara da, "Bugün hepimiz tarif edilmez duygular içerisindeyiz ve inanılmaz bir gurur yaşıyoruz. Emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Münih'te yapılacak dünya şampiyonasında İzmir Marşı'nı söyleyerek kupa ile dönmek istiyoruz. Bunun için sıkı bir çalışma ile ilerliyoruz" diye konuştu. Konuşmaların ardından Eröz Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı Hayati Eröz ve Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Kara tarafından şampiyonadan derece ile dönen Servis Müdürü Murat Acele, Yedek Parça Müdürü Metin Çavuşlar, Araç Kabul Şefi Erdem Tahiroğlu, Servis Danışmanları Burhan Türkkölesi, Gizem Şahin ve Eröz Otomotiv Formenleri Mevlüt Uygur, Abdullah Eroğlu'na plaket takdim edildi. Kutlama pastasının kesilmesinin ardından toplu hatıra fotoğrafı çekildi.

HEDEF DÜNYA ŞAMPİYONLUĞU

AUDİ Twin Cup 2024 Round 1 & 2 sıralamasında Türkiye birinciliği derecesiyle dönen ekip ise elde ettikleri başarıdan ve dünya şampiyonasında ülkemizi temsil edecek olmaktan dolayı mutlu olduklarını belirterek "Hedefimiz dünya şampiyonu olmak. Ülkemizi bu şampiyonada başarı ile temsil etmek için çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.