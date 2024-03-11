Konserlere Ramazan molası

Gülben Ergen hafta sonunda Ankara ve İstanbul'da iki konser verdi. Verdiği kilolarla dikkat çeken Ergen "Uzun süredir hayvansal gıda tüketmiyorum. Diyet yapmıyorum, artık sadece sebze ve meyveyle besleniyorum" dedi. Yoğun geçen bir dönemin ardından konser maratonuna ara vereceğini söyleyen Gülben Ergen Ramazan ayını annesi ve üç oğluyla geçirecek. Ünlü sanatçı Gülben Ergen, bir ay sonra yoğun konser programlarına devam edeceğini belirtti. Kariyerinin 30. yılı kutlamaları kapsamında sahneden sahneye koşan Yıldız Tilbe, Ramazan öncesi son konserini Ataşehir'de verdi.

YENİ ŞARKILAR HAZIRLAYACAK

Dünden bugüne hit olmuş şarkılarını söylerken seyircisiyle coşan Tilbe her zamanki gibi kendine has kıyafetleriyle farklı tarzını ortaya koydu. Ramazan boyunca stüdyoya girip yeni şarkılarını kaydedecek olan sanatçı, bir aylık aranın ardından konserlere devam edecek.