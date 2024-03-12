Dizi ekibine özel kıyafet giydirildi

BAŞROLLERİNDE Oktay Kaynarca ve Ebru Özkan'ın yer aldığı, yapımcılığını KNY Yapım'ın üstlendiği yönetmen koltuğunda ise Mustafa Şevki Doğan'ın oturduğu Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi bu akşam seyircisiyle buluşacak 60. bölümü için Kartepe'ye gitti. Zorlu geçen çekimler için tüm önlemlerin alındığı Kartepe sahneleri için titiz bir çalışma yapıldı. Kar kıyafetleri, termal içlikler, kar botları gibi birçok hazırlığın ardında motor diyen ekip, Hollywood filmlerini aratmayan aksiyon sahnelerine imza attılar.