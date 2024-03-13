Michelin yıldızlı İzmirli şeften Japonlara sürpriz

İ zmir'in Urla ilçesinde Michelin yıldızlı restoran işleten şef Osman Serdaroğlu, İtalya'daki 5 yılı aşkın gastronomi eğitimi gördü. O dönemde Japon ustasından öğrendiklerini şimdi Tokyo'daki fuarda ziyaretçilere sundu.

FUARIN GÖZDESİ

Asya'nın en büyük gıda etkinliklerinden "Foodex Japan" fuarına katılan şef Serdaroğlu, Türkiye'nin tanıtımında rol aldı. Japon katılımcıların büyük ilgi gösterdiği fuara, bu yıl Ege İhracatçıları Birlikleri çatısı altında toplam 51 firma katıldı. Türk mutfağının, Japon ağız tadına uyarlanarak yeni lezzetlere dönüştürüldüğü tanıtımlarda, su ürünlerinden zeytin mamullerine kadar birçok Türk firması, Japon pazarında yeni müşteriler aradı.

60 farklı ülkeden 2 bin 500'ü aşkın firmanın katıldığı "Foodex Japan" fuarında, konuşan şef Serdaroğlu, mesleki öyküsü ile fuarda düzenledikleri tanıtımları anlattı.

HAYALİ GERÇEKLEŞTİ

14 yıldır aşçılık yaptığını belirten Serdaroğlu, aldığı bilişim sistemleri eğitimi sonrası, bir karar değişikliği ile kalbindeki aşçılık için yurt dışına gittiğini söyledi. İtalya'da Michelin yıldızlı restoranda 5,5 yıl gastronomi eğitimi aldığını anlatan Serdaroğlu, memleketine döndükten sonra Urla'da bir mekan kurma hayalini gerçekleştirdi. Eşi Ezgi Serdaroğlu ile birlikte 5 yıldır bu mekanı işlettiklerini dile getiren Serdaroğlu, restoranın bu yıl kazandığı Michelin yıldızı sayesinde, işletmede çıtayı daha yukarı taşımayı hedeflediklerini belirtti.