TURKUVAZ Medya'nın çocuk kanalları Minika ve Minika Go bu ramazanda çocuklar için özel bir hazırlık yaptı. Bunlar arasında yer alan Hikayelerle 40 Hadis adlı çizgi dizi Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile İftar programında her akşam atv ekranlarında evlerimize misafir oluyor. Hatipoğlu, "Her akşam çocuklarımızı ekran başına bekliyoruz. Onlara Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'in (S.A.V.)'in ölümsüz sözlerinden ibret alacakları güzel sözleri paylaşmak istiyoruz" dedi.