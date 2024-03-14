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Ünlüler bayramda sahnede

HABER MERKEZİ
Ünlüler bayramda sahnede
Turizm sezonunun başlangıç dönemine denk gelen Ramazan Bayramı tatilinde, Antalya ve KTTC başta olmak üzere otellerde ünlü sanatçıların konser ve gösterileri olacak. Ramazan Bayramı tatili için Antalya'nın turizm bölgesi Belek'teki otellerde Kenan Doğulu, Sibel Can, Zeynep Dizdar, Mustafa Keser, Gökhan Tepe, Candan Erçetin, Erkan Güleryüz konser verecek. Kundu'da da Haluk Levent sahneye çıkacak. Kıbrıs otellerinde ise Yıldız Tilbe, Emre Altuğ, Özcan Deniz, Bülent Serttaş, Coşkun Sabah, Melek Mosso, Derya Uluğ, Aleyna Tilki, Merve Özbey, Sibel Can konserleri olacak.
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