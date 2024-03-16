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Haberler Sarmaşık ‘Anne sorumluluğunu almak istemiyorum’

‘Anne sorumluluğunu almak istemiyorum’

HABER MERKEZİ
‘Anne sorumluluğunu almak istemiyorum’
GENÇ ve başarılı model Simge Ünal, geçtiğimiz gün alışveriş yaparken görüntülendi. Dubai tatilinin dönüşünde soluğu alışveriş merkezindeki mağazalarda alan Ünal, eksiklerini giderdi. Gazetecilerle ayaküstü sohbet eden Ünal, son zamanlarda gündeme gelen iş mi, yoksa evlenip çocuk sahibi olmak mı sorusuna,"Ben çocuk düşünmediğimi her fırsatta dile getirdim. Kazandığım parayı gezmeye ve alışverişe harcıyorum. Özgürlüğüme düşkün birisiyim, hem maddi hem manevi olarak çocuk sorumluluğu almak istemem" cevabını verdi.
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