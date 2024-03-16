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Milyonluk rekor

Sevilen şarkıcı Zeynep Bastık, yeni teklisi ‘Lan’ ile müzik listelerini salladı. Başarılı şarkıcı 1 günde 1,5 milyon dinlenme sayısına ulaştı

HABER MERKEZİ
Milyonluk rekor
Şarkılarıyla kitleleri peşinden sürükleyen Zeynep Bastık, Mabel Matiz imzalı son teklisi 'Lan' ile beklendiği gibi listeleri ele geçirdi. En popüler üç dijital platformun müzik listelerinde zirveye yerleşen 'Lan' Spotify'da ulaşılması güç bir rekora imza attı. 8 Mart'ta dinleyici ile buluşan şarkı, 14 Mart günü 1.5 milyon kez dinlenerek Spotify'da 1 günde en çok dinlenen şarkı oldu. Dün itibariyle ise sevilen parça Spotify'da toplam 3 milyon 874 bin dinlenmeyi geçti. Büyük beğeni toplayan şarkının, ilerleyen süreçte yeni rekorlar kırması bekleniyor.
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