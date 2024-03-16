Milyonluk rekor

arkılarıyla kitleleri peşinden sürükleyen Zeynep Bastık, Mabel Matiz imzalı son teklisi 'Lan' ile beklendiği gibi listeleri ele geçirdi. En popüler üç dijital platformun müzik listelerinde zirveye yerleşen 'Lan' Spotify'da ulaşılması güç bir rekora imza attı. 8 Mart'ta dinleyici ile buluşan şarkı, 14 Mart günü 1.5 milyon kez dinlenerek Spotify'da 1 günde en çok dinlenen şarkı oldu. Dün itibariyle ise sevilen parça Spotify'da toplam 3 milyon 874 bin dinlenmeyi geçti. Büyük beğeni toplayan şarkının, ilerleyen süreçte yeni rekorlar kırması bekleniyor.