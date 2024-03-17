Eröz Otomotiv’de hedef dünya şampiyonluğu

Audi Eröz Otomotiv'in 2009 yılında iş insanı Hayati Eröz tarafından İzmir Alsancak'ta kurulduğunu hatırlatan Eröz Otomotiv Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Kara, "15 yıllık bilgi birikimi, alınan eğitimler ve yapılan çalışmalar sonucunda Audi Twin Cup 2024 Round 1 & 2 sıralamasında kurumsal değerlerimiz doğrultusunda Türkiye şampiyonluğuna ulaşan tüm ekip arkadaşlarımı kutluyorum.

Geleceğimiz için dönüşüm, geleceğimiz için sürdürülebilirlik ve geleceğimiz için premium müşteriye doğru çözüm planları ile çalışan, bunu kurum kültürü olarak benimsemiş ve başarıdan büyük keyif alan ekibimiz ile dünya şampiyonluğu hedefimize ulaşacağımıza inanıyorum. Münih de yapılacak finalde İzmir Marşı'nı ve İstiklal Marşı'mızı söyleyerek şampiyonluk kupasını İzmir'e getirmeyi çok istiyoruz" dedi.

"KENDİMİZE İNANIYORUZ"

Bir taraftan e-tron çağına dönüşüm gerçekleşirken diğer taraftan sürdürülebilirlik ilkeleri ile geleceği koruma altına almaya çalıştıklarını belirten Ahmet Kara, "Bunu tek başınıza gerçekleştiremezsiniz. Öncelikle iyi bir ekip olmalısınız. Müşterilerimiz kurum kültürümüzün merkezinde yer almaktadır. Bizi tercih edenlere mahcup olmamak, beklentilerini en iyi şekilde karşılamak üzere eğitimler alıyor, çalışıyor ve sürekli gelişiyoruz. Biliyoruz ki 'Premium müşteri deneyimi sadece Audi'nin olduğu bir ortamda yaratılabilir" şeklinde konuştu.

Müşteri odaklı prensibiyle hizmet vermeye devam ettiklerini belirten Eröz Otomotiv Servis Müdürü Murat Acele ise, "Otomotiv sektöründe 15'inci yılımızı doldururken çizgimizi hiç bozmadan ilerlemeye çalışıyoruz. Twin Cup bizim için sadece bir başarı hikayesi değil aynı zamanda çok uzun zamandır elde etmek istediğimiz başarının en önemli neticesi. Emeği geçen bütün çalışma arkadaşlarımı tekrardan tebrik ediyorum. Eröz Ailesi derken bunun altını hep doldurmak istiyoruz. O yüzden aile bütünlük aidiyetlik duyguları ile nasıl ilerliyor ise bizde bunu takım çalışmasında aynı özveriler ile gösterdik. Bizim için sıra şimdi Genel Müdür Yardımcımız Ahmet Kara'nın da söylediği gibi İzmir Marşını ve İstiklal Marşı'mızı Dünya Şampiyonluğunda bütün dünya ülkeleri ile beraber söyleyebilmekte. Kendimize çok inanıyoruz o kupa ile dönmek içinde elimizden gelen bütün gayreti gösteriyor olacağız" şeklinde konuştu.