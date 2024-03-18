MFÖ’den Özkan’sız ilk konser

Mazhar Alanson ve Fuat Güner, Özkan'sız ilk MFÖ konserini verdi. Ünlü sanatçı Özkan Uğur 7 ay önce hayatını kaybetmişti. Konserde gözyaşları sel olup aktı. 1984 yılında müzik piyasasına giriş yapan ve o günden bugüne onlarca unutulmaz şarkıya imza atan MFÖ, geçtiğimiz temmuz ayında sonsuza dek yarım kaldı. Özkan Uğur'un vefatının ardından düzenlenen cenaze töreninde sahneye çıkan Mazhar Alanson ve Fuat Güner, "Seni görebileceğimiz yer rüyalar artık" diyerek veda etmişti. Ardından Mazhar Alanson ve Fuat Güner'den sahnelere döneceğine dair bir açıklama gelmişti: "MFÖ şarkıları söylemeye devam edeceğimiz sahnelere dönüyoruz. Buluşmak üzere!' Mazhar ve Fuat'ın Özkan'sız ilk konseri önceki gece gerçekleşti. Şarkılarını Özkan Uğur solosunu atmadan bitirmediler. Barkovizyona yansıyan dev Özkan Uğur'la biten şarkının ardından dakikalarca süren bir alkış koptu. Gözyaşları ise konserde sel oldu.