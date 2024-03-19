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Cana can oldular

Türk Kızılay Kadın İzmir’in, “Cana Can Katanlar” projesi kapsamında sanatın iyileştirici gücü, İzmirli çocuklar için bir araya geldi

HABER MERKEZİ
Cana can oldular

NAVAC Yapı desteğiyle Nava Konak Tanıtım Ofisi'nde Yüksek Mimar-Ressam Rasıla Başar'ın, Türk Kızılay İzmir Şubesi yararına açtığı sergi büyük ilgi gördü. Eserlerin tamamı 15 dakikada satıldı. Rasıla Başar "Bu eserler, hepimizin kalplerindeki sevgi ve sanatın yansımasıdır. Sizlerin desteğiyle, umutsuzluğu umuta çevirecek ve çocuklarımıza sağlık dolu bir gelecek sunacak" dedi. Sergiden elde edilen gelir onkoloji tedavisi gören çocuklar yararına kullanılacak

Gençlik ve Spor eski Bakanı, AK Parti İzmir Milletvekili Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, AK Parti İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı, Türk Kızılay İzmir Şube Başkanı Kerem Baykalmış ve Türk Kızılay Kadın İzmir Başkanı Gonca Aslan, Yüksek Mimar-Ressam Rasıla Başar'a plaketle teşekkür etti.

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