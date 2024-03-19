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Haberler Sarmaşık ‘Hayattaki en önemli değerim ailem’

‘Hayattaki en önemli değerim ailem’

HABER MERKEZİ
‘Hayattaki en önemli değerim ailem’
ATV'NİN sevilen ve beğeniyle izlenilen rekortmen dizisi Kuruluş Osman'ın başrol oyuncusu Burak Özçivit, geçtiğimiz günlerde Moskova'da bir etkinliğe katıldı. Ünlü oyuncu, Türk dizileri, modellikten oyunculuğa geçiş serüvenini ve özel hayatını anlattı. Özçivit, "Benim bu hayattaki en önemli değerim ailem. Çocuklarım da oyuncu olmak isterse destek olurum" dedi. Daha önce fotoğrafçı olmak istediğini söyleyen Burak Özçivit, şöyle devam etti: "Ben fotoğrafçı olmak istiyordum. Kendimi bir anda modellikte buldum. Ama yine de ilerleyen zamanlarda bir sergi de açmak istiyorum.
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