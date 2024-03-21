‘Müge Anlı ve Dostları Güzel Sanatlar Lisesi’ açılıyor

MÜGE Anlı, yeni projesi 'Müge Anlı ve Dostları Güzel Sanatlar Lisesi' için imza atıyor. Müge Anlı'nın çocukları sanatla buluşturmayı hedeflediği okul projesi, Beyoğlu'nun tarihi mekanlarından biri olan Terra Santa'da hayata geçiyor. Anlı'nın projesi sayesinde özellikle müzik konusunda oldukça yetenekli olan Roman çocuklarımız başta olmak üzere tüm çocuklar eğitim alacak, yeteneklerini geliştirecek. Müge Anlı, "Biz de çok heyecanlıyız. Aslında bu bir örnek proje olsun istedik. Milyonlarca kişinin burada eli var, emeği var. O yüzden ben de buradan çok güzel çocuklarımızın yetişeceğine inanıyorum" diye konuştu.