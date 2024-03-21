Türk dizilerine ilgi büyüyor

Türk dizileri her yıl yaklaşık 170 ülkeye ihraç ediliyor ve hem turizmin büyümesine hem de diğer sektörlerin gelişimine katkı sağlıyor. Dizilerin yurt dışında izlenme rekorları kırdığını belirten Hizmet İhracatçıları Birliği Eğlence ve Kültür Hizmetleri Komitesi Başkanı Fatih Aksoy, Türkiye'de 6 televizyon kanalının "prime time" boyunca dizi yayınladığına dikkat çekti. Aksoy, "Bunların her biri aşağı yukarı bir yılda 10-12 dizi ısmarlıyorlar. Demek ki yılda 60-70 dizi çekiliyor. Şimdi ki hedef ise en kalabalık ülke Çin'e bu dizileri ihraç edebilmek " diye konuştu.

atv'nin reyting rekortmeni dizileri başta olmak üzere Türk yapımları yurtdışına ihraç ediliyor. Türk dizileri şimdi dünyanın kalabalık ülkesi Çin'e girmeyi hedefliyor. Kuruluş Osman, Aldatmak ve Ben Bu Cihana Sığmazam gibi diziler de heyecanla izleniyor.

'TÜRKLER ÇOK İYİ YAPIYORLAR'

Fatih Aksoy, "Ülkeler, en başarılı olanları izledikleri için Türk dizisi algıları çok yüksek. 'Türkler çok iyi dizi yapıyor' diye düşünüyorlar. Halbuki Türkiye'de insanlar dizilerin hem iyisini hem de tutmayanlarını görüyor. Dolayısıyla Türkiye'deki algı biraz daha farklı. Ama yabancılar yalnızca dizilerin en iyilerini gördükleri için çok yüksek algıları var. 170 ülkeye her yıl 8-10 dizi satılıyor" ifadelerini kullandı.