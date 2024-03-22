Büşra Pekin yeni rolüyle şaşırtacak

apımını O3 Medya'nın, yapımcılığını Saner Ayar'ın üstlendiği, kreatif danışmalığını Zeynep Günay'ın yaptığı atv'nin dikkat çeken yeni dizisi "Yaban Çiçekleri"nde Berna'ya hayat veren Büşra Pekin projeyi ve hazırlık sürecini anlattı. Berna'nın derinlikli bir karakter olduğuna dikkat çeken Pekin, şunları paylaştı: "Berna, ailenin gelini. Sonradan aileye dahil olan enteresan bir karakter. Dışa gösterdiğinin yüzünün arkasında çok daha derin bir hikayesi var. Stratejist, manipülatif, zeki, güzelliğini ve dişiliğini kullanan bir yerde. Güler yüzünün altında içinde fırtınalar kopan biri. Senaryoyu okuduğumda izlediğimiz projelerden daha farklı geldi hikayesi. Berna, görüntüsüne önem veren bir karakter olduğu için ben de kiloma ve yediklerime özellikle çok dikkat ettim."