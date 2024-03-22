Karaburun’da Erkan Petekkaya isyanı

Erkan Petekkaya'nın sahibi olduğu Nano Yenilenebilir Enerji Şirketi'nin Karaburun'da dikmek istediği güneş santrali bölgede büyük ses getirmişti. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın ÇED sürecini başlattığı oyuncu Erkan Petekkaya'ya ait Nano Yenilenebilir Enerji Yatırımları Anonim Şirketi'nin 'Karaburun DGES (24 MWm /16 MWe- 24,46 ha) ve Elektrik Depolama Tesisi (16MWe/16MWh)' projesine, Karaburun Yerel Fok Komitesi ve vatandaşlar itiraz etti.

Erkan Petekkaya'ya ait şirket, Karaburun'da güneş santrali dikmek istiyordu. Ama bölge sakinleri bu duruma itiraz ederek, tepki gösterdi.

İMZA TOPLANDI

Küçükbahçe Muhtarı Ahmet Akgüloğlu, tarafından mahallede toplanan imzalar, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na gönderilirken Karaburun Yerel Fok Komitesi'nin Yarımada'da çalışmalar yürüten farklı disiplinlerden uzmanların görüşlerini alarak hazırladığı rapor da ilgili kamu kurumlarına gönderildi. Ayrıca, Karaburun Kent Konseyi'nin imza toplama çalışmaları da sürüyor.