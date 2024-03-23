Çanakkale Zaferi Sergisi Özdilek İzmir’de olacak

ÖZDİLEK İzmir, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 109. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında 17 Mart tarihinde Canlı Heykel Gösterisi gerçekleştirdi. Aynı gün çocuklar içinse Çanakkale Geçilmez Kum Boyama Atölyesi düzenledi. Özel günlerde gerçekleştirdiği etkinliklerle misafirlerinin takdirini kazanan Özdilek İzmir, 26 - 27 Mart tarihlerinde de Çanakkale Zaferi Sergisi'ne ev sahipliği yapacak. Sergi, 10:00 - 22:00 saatleri arasında tüm misafirlerin ziyaretine açık olacak. Büyük zafere tanıklık eden çarpışan mermiler, tabancalar, mataralar, savaşta kullanılan çeşitli materyaller, tıbbi malzemeler, dönemi anlatan fotoğraflar, askerlerin şapkaları ve rozetlerinin yanı sıra dünya basınında yer alan fotoğraflarında yer alacağı sergi ile ziyaretçilere bir zaman yolculuğu imkanı da sunulacak.