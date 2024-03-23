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Haberler Sarmaşık Üç şarkıya tek klip

Üç şarkıya tek klip

HABER MERKEZİ
Üç şarkıya tek klip
Türkiye'de alternatif müziğin öncü gruplarından olan maNga 20'nci yılını 'Antroposen 002' adlı yeni albümüyle kutluyor. Grubun geçtiğimiz aylarda yayınladığı albümdeki 'Mezarlar Yükseldi', 'Ben' ve '6000 Years Ago' şarkılarına film tadında tek bir klip çekildi. Video klip Türkiye'de ilk kez, dünyada da sayılı kez denenmiş olan bir teknikle gerçek zamanlı animasyon kayıtlarından oluşuyor. Dünyanın en önemli oyun motorlarından birisi olan 'Unreal Engine' teknolojisinin de kullanıldığı 9 dakikalık video klibin hikayesi grubun solisti Ferman Akgül'e ait. Klipteki 3D figürlerin hareketleri ise 'motion track' teknolojisi kullanılarak belirlendi.
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