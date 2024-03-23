Zengin kadrosuyla dikkat çekiyor

Türkiye'nin en başarılı kadın tiyatro oyuncularından Tilbe Saran ve genç oyuncu Bige Önal'ın kadrosunda yer aldığı Yaban Çiçekleri izleyiciyle buluşmak için gün sayıyor. Yapımını O3 Medya'nın, yapımcılığını Saner Ayar'ın üstlendiği, kreatif danışmalığını Zeynep Günay'ın yaptığı atv'nin yeni dizisi Yaban Çiçekleri'nde yer alan oyunculardan Tilbe Saran ve Behice'ye hayat veren Bige Önal, projeyi ve yeni karakterlerini anlattılar. Hikayeyi çok fazla ipucu vermeden özetleyen Saran şunları paylaştı: "Ben Ataman ailesinin annesi Nurten'e hayat veriyorum. Nurten'in kendini güvende hissettiği dünyası hiç beklemediği bir an ve şekilde yıkılıyor. Bende nasıl gelişeceğini merakla bekliyorum."

"SÜRPRİZ BİR KARAKTER"

Behice karakterini okur okumaz sevdiğini anlatan Bige Önal, hikayeyi şöyle aktardı: "Kılıç ve Ela'nın tam ortasında duran sürprizli bir karakter diyebilirim. Hamleleri ile dengeleri değiştirebiliyor. Güçlü bir karakter oluşu ve hikayenin anlatım şekli beni projeye çekti."