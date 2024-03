Ünlülerden dünyaya ‘SUSMA’ çağrısı

SİNEM Kobal ve Demet Evgar Gazze'de hayatını kaybeden çocuklara dikkat çekmek için paylaşımda bulundu. Ünlü isimler, "Prenses Kate öldü mü bilmiyorum ama Gazze'deki çocukların İsrail tarafından bombalandığını biliyorum" yazılı fotoğrafı hikayesine ekledi.

Sanatçı Özgür Can Çoban da Gazze'de yaşanan katliama sessiz kalmamak adına ve tüm dünyaya yaşananların kanıksanmaması gerektiğini hatırlatmak için; sözleri Doç. Dr. İbrahim Sarıtaş'a, düzenlemesi Özgür Can Çoban'a ait "Gazze'ye Ağıt" eseri ile büyük dikkat çekti. Özgür Can Çoban, yayınladığı yeni çalışmasıyla birlikte, "Gazze'deki kardeşlerimizin yaşadığı acılara, adaletsizliğe ve zorluğa dikkat çekmek, bu konuda duyarlılık oluşturmak için sessiz kalmak imkansızdı" ifadelerini kullandı.