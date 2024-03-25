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Denizli’de Fatih Erkoç rüzgarı esti

SEBAHATTİN ALP
Denizli’de Fatih Erkoç rüzgarı esti
Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin ramazan ayına özel düzenlediği etkinlikler kapsamında Türk Müziğinin usta ve sevilen ismi Fatih Erkoç Denizlililerle buluştu. Binlerce vatandaşın katıldığı konserde usta sanatçı Fatih Erkoç Denizlililere unutulmaz bir akşam yaşattı. Programa Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Hüdaverdi Otaklı, davetliler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği konserde sahne alan usta sanatçı Fatih Erkoç programa katılanlara unutulmaz bir müzik ziyafeti yaşattı. Gecede Türk müziğinin efsane ismi Erkoç, en güzel parçalarını Denizlililer için söylerken, vatandaşlar da sanatçının tüm şarkılarına hep bir ağızdan coşku içerisinde eşlik etti. Başkan Osman Zolan, Fatih Erkoç'a teşekkür ederek, Denizli'nin simgesi horoz figürlü bir kaide verdi.
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