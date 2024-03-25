Ünlü oyuncunun bilinci kapandı

Sanatçı Kadir İnanır, dün sabah saatlerinde Beykoz'daki evinde rahatsızlandı. İnanır, Jülide Kural'ın çağırdığı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Beyin damarına pıhtı attığı öğrenilen İnanır'ın yoğun bakım servisinde tedavisi sürüyor. Öte yandan Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Necdet Sağlam, "İlk geldiğinde sağ tarafında bir felç vardı, şuuru kapalıydı. Beyin tomografisi çekildiğinde beyni besleyen ana damarda bir tıkanıklık tespit edildi. Operasyondan sonra çekilen MR görüntülemelerinde işlemin başarılı olduğu teyit edildi. Entübe olarak yoğun bakımımızda izleniyor. İlk 24- 48 saat içerisinde bir uyandırılma yapılmayacak" dedi.

'BEYİN KANAMASI DEĞİL'

Bu durum İnanır'ın sağlığına kalıcı hasar bir hasar bırakabilir mi sorusuna cevap veren Dr. Sağlam, "Onu süreç gösterecek. Şu an bir şey söyleyemeyiz onunla ilgili"dedi. Konuşmasına devam eden Sağlam, "İnme o pıhtının yol açtığı klinik tablonun adıdır. Aslında ikisi de benzer ama beyin kanaması değil" ifadelerini kullandı. Eşi Jülide Kural ise yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Kadir İnanır'ın durumu stabil. Benim ve sizlerin de bildiği gibi Kadir güçlüdür ve bu süreci de hepimizin desteğiyle atlatacaktır."

'PIHTIYI ALDILAR'

Kadir İnanır'ın sağlık durumu ile ilgili konuşan yeğeni Levent İnanır ise hayati tehlikesinin olmadığını belirtti. Levent İnanır, "Tıp tabiriyle emboli yani pıhtı atması oldu beyinde. Hayati tehlikesi kesinlikle yok. Belki araz kalabilir dediler ama erken müdahale olduğu için iyi olacak diye düşünüyoruz. Zaten bu ameliyat değildi, pıhtıyı aldılar" açıklamasında bulundu.