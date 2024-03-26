Genç şampiyon

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu ve izleyicileri ekran başına kilitleyen Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında bir ilk yaşandı. Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğrencisi Berk Göktaş (19), önce 1 milyonluk soruya kadar gelerek parayı kazandı ve 5 milyonluk soruyu açtırdı. Programda 5 milyon değerindeki, "Bakara suresiyle, kendilerine bıldırcın eti ve kudret helvası verilmesine rağmen İsrailoğullarının, "Biz bir çeşit yemeğe asla katlanamayız" diye isyan edip Hz. Musa'dan "Rabb'ine dua et de versin" diyerek istedikleri arasında hangisi yoktur?" sorusuna verdiği "Nohut" cevabıyla 5 milyonluk ödülün sahibi oldu.

'TECRÜBE İÇİN GELDİM'

Yeni Asır'a konuşan genç Berk Göktaş kazandığı paranın tamamı ile yurt dışında bir ülkede yüksek lisans yapıp, sonrasında ise Türkiye'ye dönüp iş hayatına atılmak istediğini söyledi. Göktaş, "Kaybetsem bile pişmanlık ya da üzüntü yaşamayacaktım. Ben tecrübe kazanmak için geldim" dedi. Göktaş, Turkuvaz Medya'ya teşekkür ederken, yarışmada yalnız bırakmayan anne ve babasına da birer özel küçük hediye alacağını söyledi.

'ŞIKLARI İKİYE DÜŞÜRDÜM'

BERK Göktaş, soruyla ilgili düşüncelerini de aktardı. Göktaş "Hiç beklemediğim bir soruydu, şıkları kafamda ikiye düşürüp; şansımı denemek istedim. Yüzde elli oranında bir şans yüksek bir şanstı, kaybetsem üzülmezdim. Ödül için başta Turkuvaz Medya ve atv ailesine teşekkür ederim. Ayrıca en kısa zamanda da beni candan seyredip dua eden akrabalarımın yanına gideceğim. Yüksek lisans sonrası da iş hayatına ülkemde devam etmek istiyorum" dedi.