Kadir İnanır’ın durumu stabil

İSTANBUL'DAKİ evinde rahatsızlanarak Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Türk sinemasının ünlü oyuncusu Kadir İnanır, beyne pıhtı atması sonucu inme geçirdiği için operasyona alındı. Yoğun bakımda tedavisi süren 74 yaşındaki sanatçının sağlık durumuyla ilgili yeni bilgiler aktarıldı. Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Necdet Sağlam, "Sevgili sanatçımız Kadir İnanır, entübe olarak yoğun bakımımızda takip ediliyor. Gayet stabil durumu. Daha önce yaşadığı kalp rahatsızlığı sebebiyle de düzenli olarak kan sulandırıcı ilaçlar veriyoruz, pıhtı oluşumunu engelliyoruz" şeklinde konuştu.

VALİ DE BİLGİ ALDI

İSTANBUL Valisi Davut Gül, Beykoz'daki evinde rahatsızlanan ve hastanede yoğun bakımda tedavisi süren usta oyuncu Kadir İnanır'ın sağlık durumuyla ilgili hastane Başhekimi Prof. Dr. Necdet Sağlam'dan bilgi aldı. Vali Gül, Kadir İnanır'ın ailesine de geçmiş olsun dileklerini ileterek, acil şifalar diledi.