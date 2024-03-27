Yaban Çiçekleri tam not aldı

YAPIMINI O3 Medya'nın, atv'nin yeni dizisi "Yaban Çiçekleri" heyecan ve temposu yüksek bir bölüm ile ekran yolculuğuna başladı. İlk bölümde, yörenin varlıklı ve köklü ailelerinden Ataman ailesi, Osman Fevzi ve Nurten Ataman'ın evlilik yıldönümü için bir araya gelir. Fakat bu güzel yemek Kenan'ın otel konusunu açması ve arazilerini satmaları için baskı yapması büyük krize neden olur. Osman Fevzi'nin herkesin gözü önünde Kenan'a attığı tokat büyük sonun başlangıcı olur. Nurten odasına çekilirken kocasının beklemediği sırrını öğrenir. Bu sır onu çılgına çevirir. Kocasının ailenin içinden biri ile yasak bir ilişkisi vardır. Yönetmen koltuğunda Aydın Bulut'un oturduğu Yaban Çiçekleri samimi ve sıcak anlatımı ile dikkat çekerken seyirciden de tam not aldı