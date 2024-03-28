Çanakkale Zaferi’nin eşsiz ruhu Novada Menemen’de yaşanıyor

18 Mart Çanakkale Şehitlerini Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 109. yıl dönümü nedeniyle Novada Menemen Alışveriş Merkezi'nde '18 Mart Çanakkale Sergisi' açıldı. Kuzey Ege'nin açık havada alışveriş imkanı sunan tek AVM'si Novada Menemen Alışveriş Merkezi, tarihe altın harflerle yazılmış milli kahramanlık destanı 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin yıldönümünde, Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı'nın işbirliği ile Alışveriş Merkezi'nde, 21 - 24 mart tarihleri arasında, gerçekleştirdikleri 'orijinal harp malzemeleri ve kişisel objeler sergisine' sergi süresince yüzlerce kişinin katılımı ile son buldu. AVM yönetimi ' Çanakkale destandır, bu sergi ile vatanın kutsallığını ve hiç kolay kazanılmadığını yeni nesillerimize göstermek istedik ' dedi.