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Haberler Sarmaşık Tiyatro coşkusu

Tiyatro coşkusu

İzmir Ekonomi Üniversitesi, sanat tutkunlarını 5 gün sürecek, eğlence ve coşku dolu Tiyatro Festivali’nde konuk edecek. Pamukkale Üniversitesi ve Ege Üniversitesi’nin tiyatro topluluklarının da performanslarını sergileyeceği festival 1-5 Nisan tarihleri arasında düzenlenecek

HABER MERKEZİ
Tiyatro coşkusu
İzmir Ekonomi Üniversitesi'nde Tiyatro Festivali başlıyor. İEÜ'nün Balçova kampüsünde gerçekleşecek festivalde, tüm oyunlar saat 20.30'da başlayacak. Sanatseverler, internet sitesinde yer alan formu doldurarak istedikleri oyun için davetiyelerini oluşturabilecek. Sürpriz workshop ve söyleşilerin de olacağı festivale ilişkin tüm detaylar, İEÜ'nün sosyal medya hesapları üzerinden takip edilebilecek. İEÜ Tiyatro Kulübü, festivalin başlayacağı 1 Nisan'da, 'Ayak Bacak Fabrikası' adlı oyunla sanatseverlerin karşısında olacak. 2 Nisan tarihinde ise Pamukkale Üniversitesi Akademik Gençlik ve Etkinlik Topluluğu, 'Dedektif Gadget' oyununu sahneleyecek. Ege Üniversitesi Yaratıcı Drama ve Doğaçlama Tiyatro Topluluğu (EYDOT), 3 Nisan'da 'Doğaçlama Tiyatro Gösterisi'ni sergilerken, 4 Nisan'da da özel bir üniversitenin Tiyatro Bölümü 3'üncü sınıf öğrencileri, 'Kanaviçe' oyununda performansını sunacak. Diğer özel bir üniversitenin Tiyatro Kulübü ise, 5 Nisan tarihinde 'Karanlıkta Komedi' adlı oyunda tiyatro tutkunlarıyla buluşacak.
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