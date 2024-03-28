Usta oyuncu uyandırıldı

Beyninde pıhtı atması sonucu geçtiğimiz pazar günü bilinci kapalı şekilde Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan ve tedbir amaçlı entübe edilen Kadir İnanır'ın (74) sağlık durumuna ilişkin açıklama geldi. Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Necdet Sağlam, usta sanatçının uyandırıldığını söyledi. Prof. Dr. Sağlam, şu ifadeleri kullandı: "Bilinci açık, mesajlara gülümseyerek cevap verdi. İletişim kurabiliyor, cevap veriyor. Konuşmayla ilgili bir sıkıntı olmayacak ama şu an konuşmak için yorgun."Öte yandan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da önceki akşam Kadir İnanır'ın durumuyla ilgili konuşarak; "Kadir İnanır, tıkalı olan beyin damarı açıldıktan sonra, uyutularak yoğun bakımda gözlem altına alınmıştı. Sayın İnanır, uyandırılmış fakat vücudu bunu henüz tolere edemediği için entübe durumdan çıkarılamamıştır. Uyandırma süreci sürüyor" demişti.